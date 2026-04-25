Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области рассматривается в связи с общей реформой энергетического сектора и постепенной адаптацией к рыночным принципам.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области стало частью более широкого обсуждения будущей стоимости энергоресурсов для населения после 1 мая 2026 года, сообщает Politeka.

В апреле большинство бытовых потребителей, обслуживаемых «Нафтогазом» (примерно 98% домохозяйств), продолжает платить 7,96 грн за кубометр природного топлива в пределах годового пакета «Фиксированный». Его действие завершается 30 апреля, а официальное решение о продлении пока не обнародовано.

Правительственные комментарии дают сигнал о возможной сохранности действующего уровня с начала мая. В то же время, в средне- и долгосрочной перспективе риски коррекции стоимости остаются открытыми из-за экономических факторов и требований международных партнеров, в частности МВФ.

Источники отрасли отмечают, что подготовительные процессы уже стартовали. Речь идет не о финальном решении, а о формировании модели будущего ценообразования. Фактически производятся расчеты того, какой уровень платежей может выдержать население без резкого падения расчетной дисциплины.

Аналитики описывают этап как "предварительное моделирование", где оценивается платежеспособность домохозяйств и потенциальные последствия резкого роста стоимости. При чрезмерном повышении существует риск роста задолженности и снижения поступлений в систему.

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее отмечала, что фиксированная цена на топливо для населения остается элементом социальной стабильности, а государство и дальше планирует поддержку граждан в сложный период.

В профессиональных оценках отмечается, что уже в этом году возможен рост стоимости электроэнергии и природного ресурса примерно до 25%. Причиной называют закон об интеграции энергетических рынков Украины и Европейского Союза, принятый 7 апреля.

Эксперт энергетических программ Владимир Омельченко указывает, что переход к более рыночной модели будет постепенным. Он подчеркивает, что стремительное повышение маловероятно из-за политических ограничений, однако движение в сторону европейских подходов уже начато.

Отдельно специалисты обращают внимание на финансовое состояние энергетической сферы, долговую нагрузку и ограниченные возможности субсидирования. В таких условиях пересмотр ценовой политики рассматривается как практически неизбежный сценарий в будущем.

Источник: obozrevatel , minfin

Последние новости Украины:

