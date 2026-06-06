Дефицит овощей в Киевской области рассматривается как один из региональных факторов.

Рынок картофеля в Украине входит в фазу резких колебаний, и на этом фоне фиксируется дефицит овощей в Киевской области , что уже влияет на баланс предложения и ускорит рост цен в ближайшие дни.

Пока фермеры продают остатки прошлогоднего урожая по относительно низкой стоимости — ориентировочно 5–11 гривен за килограмм. Для сравнения, в прошлом году в тот же период рыночный диапазон составлял 13–23 гривны, что существенно выше текущих показателей.

Аналитики объясняют, что нынешняя ситуация не стабильна. Запасы хранения быстро сокращаются, а новый урожай еще не вышел в достаточном объеме для насыщения рынка.

Специалисты отмечают, что разрыв между остатками старого урожая и задержкой нового формирует ценовое давление. Это создает предпосылки для постепенного, но заметного удорожания.

По оценкам рыночных экспертов, смена тренда может произойти уже в течение короткого периода. Спрос остается стабильным, в то время как предложение уменьшается ежедневно.

Отдельно отмечается, что сезонность традиционно влияет на овощной сегмент: после истощения складских запасов цены обычно двигаются вверх.

На этом фоне дефицит овощей в Киевской области рассматривается как один из региональных факторов, усиливающий общеукраинский тренд сокращения доступного картофеля и потенциального роста стоимости.

Эксперты отмечают, что ситуация с картофелем традиционно сезонная и зависит от темпов реализации запасов. В случае быстрого истощения остатков хранения колебания цен могут усилиться. Ближайшие недели станут определяющими для дальнейшего тренда.

Источник: ТСН

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