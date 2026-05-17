Дефицит продуктов в Киевской области усугубляется на фоне роста цен на тепличные помидоры, сообщает Politeka.

За последнюю неделю стоимость томатов в Украине снова повысилась. Главной причиной эксперты называют нехватку продукции на внутреннем рынке и сокращение импортных поставок.

Дополнительное влияние на ситуацию оказало подорожание турецких овощей. Именно Турция остается основным поставщиком тепличных помидоров для украинского рынка, однако из-за активного экспорта в страны Европейского Союза объемы поставок в Украину заметно сократились.

По данным аналитиков, всего за семь дней цены выросли примерно на 10%. В апреле 2026 килограмм тепличных томатов стоит 160-180 гривен, что почти на 77% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Украинские тепличные хозяйства пока только входят в сезон уборки и не могут полностью обеспечить спрос. Поэтому зависимость от импорта сохраняется, а рынок остается чувствительным к любым изменениям поставок.

Специалисты прогнозируют, что ситуация может стабилизироваться в ближайшие недели после активного поступления продукции от украинских производителей. Ожидается, что увеличение предложения поможет сдержать дальнейший рост стоимости.

Аналитики отмечают, что Дефицит продуктов в Киевской области отражает более широкую тенденцию для продовольственного сектора, где нехватка овощей и более дорогой импорт влияют на ценовую динамику.

Кроме того, следует отметить, что ранее также сообщалось о подорожании моркови из-за ограниченного количества качественной продукции на рынке Украины.

