Графики отключения света в Киевской области на 17 мая из-за проведения профилактических работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

Энергетики объясняют, что графики отключения света в Киевской области на 17 мая вводятся с целью повышения надежности электроснабжения, проведения технического обслуживания сетей и предотвращения возможных аварийных ситуаций в будущем. Плановые работы продлятся в течение дня и охватят десятки адресов в нескольких населенных пунктах региона.

17.05.2026 с 09:00 до 20:00 часов будут выключать электричество в селе Карапыши. Свет исчезнет из-за профилактических работ в электросетях. Ограничения коснутся:

улица Незалежности - 89А

17.05.2026 с 08:30 до 20:00 часов будут выключать электричество в городе Переяслав. Ограничения будут продолжаться на следующих улицах:

Гаярынська — 2, 6

Велыка Пидвальна — 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33А, 33Б, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 62А, 64А, 64Б, 66, 68, 68Б, 68В, 68Г, 68-к, 70, 70А, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90Б, 92, 94

Забаштна — 16, 18, 19, 21

Ламана — 1, 1А___1, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 7/1, 7А, 8, 9, 10, 11А, 12, 12А, 14, 16, 16А, 16Б, 18, 18А, 22

Мала Пидвальна — 13, 15, 17, 19А, 21, 26, 32, 34, 38, 44А, 44Б, 46, 48, 50

Фабрична — 7

Шевченка Тараса — 40

Гаярынськый пров. — 2

Кыевобрамськый пров. — 1, 1а, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 8А

Ломаный пров. — 1, 10, 2А, 2Б, 3А, 4, 5, 6, 7, 8

Малопидвальный пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Розы Люксембург пров. — 7

Семинарськый пров. — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

