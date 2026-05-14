В Киевской области часть украинских пенсионеров получат весеннюю денежную помощь в размере 1500 гривен с задержкой, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила Олена Корчака, объяснив механизм перерасчета и выплат.

По ее словам, процесс перечисления помощи начался еще в апреле и продолжается по сей день, а завершение выплат ожидается в ближайшее время для всех граждан, отвечающих установленным критериям программы.

Она уточнила, что ключевым ориентиром для определения права на пособие является состояние на 1 апреля. Конкретно на эту дату фиксируется статус получателя пенсии либо социальной поддержки.

В то же время бывают случаи, когда граждане обращаются в Пенсионный фонд уже в мае, но имеют подтверждение назначения выплат к определенной дате. В таких ситуациях сначала осуществляется стандартное начисление пенсии или пособия за апрель, а единовременная выплата в 1500 гривен перечисляется позже - в мае.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что на 10 апреля финансовую поддержку уже получили около 9 миллионов пенсионеров. Средства были зачислены непосредственно на банковские карты получателей.

В Киевской области единовременная денежная помощь в размере 1500 гривен предусмотрена для наиболее уязвимых категорий населения. К ним относятся пенсионеры по возрасту, лица с инвалидностью, малообеспеченные и многодетные семьи, внутренне перемещенные, одинокие матери, а также получатели базовой социальной поддержки.

Начисление производится при условии, что общий ежемесячный доход лица вместе со всеми надбавками не превышает 25 950 гривен.

В то же время предусмотрены исключения из этого правила. Государственную помощь независимо от уровня дохода могут получить граждане, непосредственно участвовавшие в защите Украины, члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, а также участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

