Прогноз погоды с 13 по 22 мая в Киеве указывает на то, что первая половина этого периода будет достаточно прохладной и влажной, сообщает Politeka.

По данным портала sinoptik.ua, столица будет находиться под влиянием облачных фронтов.

13 мая солнце почти не будет показываться из-за облаков. Температура воздуха в течение суток будет держаться на уровне +13 или +14 °. Небольшой дождь будет идти без остановок.

Ситуация изменится 14 мая, когда столбики термометров опустятся до отметки +10° или +11°. Весь день будет облачным, а мелкий дождь будет сопровождать киевлян до позднего вечера.

15 мая пасмурное небо сохранится, однако воздух прогреется днем ​​до +17°. Дождь, который начнется с утра, будет постепенно утихать и полностью прекратится ближе к вечеру.

16 мая в городе наконец-то станет сухо. Хотя небо будет оставаться облаками, зонтики не понадобятся, а температура днем ​​поднимется до комфортных +19°.

17 мая снова ожидаются перемены. После сухой ночи и утра днем ​​пройдет мелкий дождь, который завершится только к вечеру. При этом столбики термометров впервые через неделю пересекут отметку +20°.

Аналогичная ситуация прогнозируется и 18 мая. Прогноз погоды с 13 по 22 мая в Киеве свидетельствует о значительном потеплении уже с 19 мая.

В этот день воздух прогреется до +25°, хотя во второй половине дня снова прогнозируют мелкие осадки.

20 мая тенденция к жаре сохранится и днем ​​киевляне увидят на термометрах до +26°. Облачность будет оставаться стабильной, а после обеда снова возможен небольшой дождь.

21 и 22 мая принесет переменную облачность. Днем температура будет держаться в пределах +25° тепла. Во второй половине дня возможен кратковременный мелкий дождь, полностью прекратившийся к вечеру.

Прогноз погоды с 13 по 22 мая в Киеве демонстрирует, что, несмотря на общую облачность, киевлянам следует готовиться к скачку температуры с +13° до +26°.

