В рамках программы реализуется комплекс гуманитарной помощи для пенсионеров в Киеве, охватывающих разные сферы повседневной жизни.

Целью этого направления проекта Уход за домом работы является системная поддержка людей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию. Инициатива направлена ​​на повышение качества их жизни, сохранение здоровья, а также создание условий для того, чтобы они могли дольше оставаться в привычной домашней среде, избегая институционального ухода.

В рамках программы реализуется комплекс практических задач, охватывающих разные сферы повседневной жизни. В частности, оказывается поддержка в ведении домашнего хозяйства: приобретении и доставке продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов, приготовлении пищи, уборке жилья, а также оплате коммунальных услуг.

Отдельное направление гуманитарной помощи в Киеве касается поддержки самообслуживания и ухода за детьми с инвалидностью. Речь идет о поддержки в выполнении базовых гигиенических и бытовых действий — умывание, одевание, купание, кормление, смену постельного белья и подгузников, уход за внешним видом и общим бытовым комфортом.

Важной составляющей есть организационная поддержка взаимодействия с другими специалистами и службами. Она включает в себя вызов медицинских работников, коммунальных или транспортных служб, сопровождение в медицинских учреждениях, а также содействие в оформлении заявлений, обращений, справок и документов. Кроме того, осуществляется содействие в ведении переговоров по получению социальных услуг и консультированию.

Программа также предусматривает обучение навыкам самообслуживания для людей с инвалидностью и их опекунов, чтобы постепенно повышать уровень самостоятельности в повседневной жизни.

Отдельное внимание уделено обеспечению техническими средствами реабилитации - протезами, ортезами, колесными колесами, тростями и другими необходимыми средствами. Параллельно проводится обучение по их правильному использованию.

Не менее важна психологическая поддержка, которая включает общение, беседы, чтение, а также организацию мероприятий для эмоциональной и психологической разгрузки. Дополнительно предоставляется информация о социальной защите населения, содействие в доступе к бесплатной правовой помощи и помощь в оформлении необходимых документов.

В рамках деятельности также предусмотрено предоставление натуральной гуманитарной помощи для пенсионеров в Киеве, что позволяет оперативно удовлетворять базовые нужды.

