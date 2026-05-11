Украинцев предупредили о графиках отключения света в Киевской области на 12 мая.

Графики отключения света вводятся только в части Киевской области, которые продлятся из-за плановых работ, запланированных на 12 мая, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

Вводятся плановые графики отключения света в Киевской области на 12 мая, ведь энергетики будут проводить профилатические и плановые ремонтные работы. ООО "ДТЭК" сообщает о проведении плановых профилактических работ на объектах электрических сетей.

С 08:00 до 20:00 (12 часов подряд) не будет электричества в селе Иванковычи. Ограничения света охватят улицы:



М. Вовчка — № 41

Молодижна — № 1, 1А, 2, 2А, 3, 3Б, 5-8, 14, 18-21-Г, 24, 25, 35, 40А, 40-Б, 52, 56, 58, 60, 74-А, 83-Б

Соборна — № 97

Чубаря — № :0087

Ярова — № 30-А

пров. Левадный — № 55

СТ "Еколог" — № 0021

С 08:00 до 20:00 вводят ограничения в селе Рославычи. Электричество будет отсутствовать по следующим адресам:

Княжа — № 0016, 5, 12Б, 12В, 911

Козача — № 13-18, 4/1

Спасо-Преображенська — № 5

Масыв "Жовтнева" — № 3-6, 9, 10, 12А, 12В, 28, 30А, 30Б, 34

пров. Княжый — № 3К

12.05.2026 года с 08:00 до 20:00 часов исчезнет электричество в селе Ходосивка. На 12 часов подряд будут действовать ограничения только по отдельным адресам:

Зеленогирська — №42, 42А, 0301;

Калынова — №33;

Квитнева — №3 - 70А, 1Б, 1Г, 1Д, 3А, 3Б, 3Г, 3Е, 3Ж, 4А, 5А, 5Б, 5В, 7А, 8-А, 9А, 11А, 12А, 13А, 14А, 25А, 28А, 33А, 36Е, 37А, 45А, 56А, 60-А, 64А, 70Б, 70Г, 70Д, 0032, 0131, 0249, 0260, 0289, 0526, 5237, 5314, 5607, 0527;

Оксамытова — №5А, 6 - 7А;

Освитянська — №2, 4, 9, 0094;

Розкишна — №17Д, 5Ж;

Свитлогирська — №7;

Соборна — №77, 86, 98, 100, 102, 0015, 5486; вул. Спортивна — №2, 2-А, 5, 7, 9;

Тарасивська — №2А - 19, 2В, 2Д, 2Е, 2Є, 4А, 4-Б, 4В, 4Г, 4Д, 6А, 8-А, 8Б, 10А, 10Б, 12А, 12-Б, 14А, 16А, 9-11;

Травнева — №3, 6А - 11;

Урядова — №24;

Хмельныцького Богдана — №9, 11, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 100;

Ягидна — №2, 3, 5.

