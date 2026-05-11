Українців попередили про графіки відключення світла у Київській області на 12 травня.

Графіки відключення світла вводяться тільки у частині Київської області, що триватимуть через планові роботи, заплановані на 12 травня, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Вводять планові графіки відключення світла у Київській області на 12 травня, адже енергетики проводитимуть профілатичні та планові ремонтні роботи. ТОВ «ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж.

З 08:00 до 20:00 години (12 годин поспіль) не буде електрики в селі Іванковичі. Обмеження світла охоплять вулиці:



М. Вовчка — № 41

Молодіжна — № 1, 1А, 2, 2А, 3, 3Б, 5-8, 14, 18-21-Г, 24, 25, 35, 40А, 40-Б, 52, 56, 58, 60, 74-А, 83-Б

Соборна — № 97

Чубаря — № :0087

Ярова — № 30-А

пров. Левадний — № 55

СТ "Еколог" — № 0021

З 08:00 до 20:00 години вводять обмеження в селі Рославичі. Електрика буде відсутня за наступними адресами:

Княжа — № 0016, 5, 12Б, 12В, 911

Козача — № 13-18, 4/1

Спасо-Преображенська — № 5

Масив "Жовтнева" — № 3-6, 9, 10, 12А, 12В, 28, 30А, 30Б, 34

пров. Княжий — № 3К

12.05.2026 року з 08:00 до 20:00 години зникне електрика в селі Ходосівка. На 12 годин поспіль будуть діяти обмеження лише за окремими адресами:

Зеленогірська — №42, 42А, 0301;

Калинова — №33;

Квітнева — №3 - 70А, 1Б, 1Г, 1Д, 3А, 3Б, 3Г, 3Е, 3Ж, 4А, 5А, 5Б, 5В, 7А, 8-А, 9А, 11А, 12А, 13А, 14А, 25А, 28А, 33А, 36Е, 37А, 45А, 56А, 60-А, 64А, 70Б, 70Г, 70Д, 0032, 0131, 0249, 0260, 0289, 0526, 5237, 5314, 5607, 0527;

Оксамитова — №5А, 6 - 7А;

Освітянська — №2, 4, 9, 0094;

Розкішна — №17Д, 5Ж;

Світлогірська — №7;

Соборна — №77, 86, 98, 100, 102, 0015, 5486; вул. Спортивна — №2, 2-А, 5, 7, 9;

Тарасівська — №2А - 19, 2В, 2Д, 2Е, 2Є, 4А, 4-Б, 4В, 4Г, 4Д, 6А, 8-А, 8Б, 10А, 10Б, 12А, 12-Б, 14А, 16А, 9-11;

Травнева — №3, 6А - 11;

Урядова — №24;

Хмельницького Богдана — №9, 11, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 100;

Ягідна — №2, 3, 5.

