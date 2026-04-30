У зв'язку з плановими роботами вводять графіки відключення світла у Київській області на 1 травня.

Графіки відключення світла будуть тривати в Київській області через важливі роботи, що проводитимуть енергетики 1 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Тривалі відключення світла не дадуть відпочити. Триває комплекс профілактичних робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах. Саме тому вводять графіки відключення світла в Київській області на 1 травня.

З 09:00 до 20:00 години не буде світла в селі Гоголів, проте обмеження будуть тривати лише за окремими вулицями:

Абрикосова, Київська, Кільцева, Красилівська, М. Заньковецької. М.Лагунової, Польова, Требухівська, пров. Київський, СТ "Прогрес".

01.05.2026 року, з 08:00 до 19:00 години у місті Обухів будуть вимикати електрику. Обмеження носять плановий характер та охоплять наступні адреси:

Васильківська — №1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 23, 27, 29, 2А, 3, 31, 4А, 4б, 5, 6, 7, 8

Вербова — №1, 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 21/2, 23, 3

Волошкова — №56

Зоряна — №1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/2, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Київська — №15-Б

Козацький шлях — №107Б, 10А, 37А, 6

Кринична — №1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 5, 6, 7, 8, 9

Малишка — №18, 20, 22, 22/Б, 24, 26, 26А, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 49 А, 53, 55, 57, 59, 61, 73, діл.49

Соборна — №1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 33Б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 70/1, 83А, 9А

пров. Малишківській — №20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 5, 7

пров. Парковий — №1

пров. Стусова Гора — №10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 5, 7, 8, 9.

