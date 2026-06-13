Такі обмеження руху транспорту в Києві залишатимуться чинними лише на період виконання дорожніх робіт.

Обмеження руху транспорту в Києві з 12 червня вводять частково через ремонтні роботи на кількох міських локаціях, передає Politeka.

За даними КК «Київавтодор», у період із 12 по 17 червня, щодня з 08:00 до 20:00, ускладнення проїзду діятимуть на перехресті вулиць Сергія Набоки та Краківської у Дніпровському районі. Тут дорожні служби оновлюватимуть асфальтобетонне покриття, що потребує поетапного перекриття окремих смуг.

Додаткові зміни організують у Голосіївському районі. 12, 15 та 16 червня з 07:00 до 20:00 часткові роботи вплинуть на вулиці Сумську та Козацьку. Відновлення покриття проводитимуть на ділянках між вулицями Академіка Книшова, Васильківською та Деміївською, через що можливі тимчасові затримки руху.

Комунальні служби попереджають, що у разі зміни погодних умов графік виконання може коригуватися без додаткового повідомлення.

Водіїв просять враховувати тимчасові незручності під час планування поїздок і обирати альтернативні маршрути завчасно. Такі обмеження руху транспорту в Києві залишатимуться чинними лише на період виконання дорожніх робіт.

Крім того, у Київській області також повідомляли про новий графік руху поїздів.

У період із 8 по 14 червня та з 17 по 27 червня 2026 року частина приміських електропоїздів курсуватиме за оновленим графіком руху.

Також варто зауважити, що пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад поїздів у Київській області перед поїздкою та враховувати можливі коригування під час планування маршруту.

Актуальні зміни можуть коригуватися залежно від виробничої необхідності та оперативної ситуації на залізниці.

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