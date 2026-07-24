Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області пов'язане зі зростанням витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області торкнеться жителів Переяслава, де з 1 серпня почнуть діяти нові розцінки на вивезення побутових відходів, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради під час засідання 21 липня.

Для мешканців громади затвердили тариф у розмірі 399,67 гривні за кубічний метр. Для підприємств, бюджетних установ та інших юридичних осіб вартість послуги становитиме 459 гривень за аналогічний обсяг.

У середньому одному жителю доведеться сплачувати близько 72 гривень на місяць за вивезення сміття. Оновлені розцінки набудуть чинності вже з початку серпня.

У міській владі пояснили, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області пов'язане зі зростанням витрат на збирання, транспортування та утилізацію побутових відходів. Перегляд вартості має забезпечити безперебійну роботу комунального підприємства та належну якість обслуговування.

Окремі тарифи встановили для різних категорій споживачів з урахуванням особливостей користування послугою. Це стосується як населення, так і суб'єктів господарювання та бюджетної сфери.

У міськраді зазначають, що рішення ухвалили після розгляду економічних розрахунків. Жителям рекомендують врахувати зміни під час планування щомісячних витрат, адже нові розцінки застосовуватимуться вже з першого дня серпня.

Мешканцям радять завчасно ознайомитися з оновленими умовами оплати, щоб уникнути непорозумінь після набуття рішенням чинності.

Офіційне рішення з новими розцінками буде оприлюднене на офіційних ресурсах.

Джерело: proslav

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