Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області також передбачає оновлення вартості управління змішаними відходами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області триває, повідомляє Politeka.net.

Із 1 серпня 2026 року в Білій Церкві почнуть діяти нові розцінки на управління побутовими відходами. Відповідне рішення підтримав виконавчий комітет міської ради.

У міськраді повідомили, що коригування становитиме 17%. Для більшості жителів це означатиме збільшення щомісячної плати приблизно на 5–6 гривень з однієї людини.

За словами заступниці міського голови Альони Колотницької, перегляд пов'язаний насамперед зі значним подорожчанням пального. За останній рік витрати на нього зросли більш ніж на 70%, що суттєво вплинуло на собівартість послуг.

Водночас посадовиця наголосила, що підприємство «КАТП-1028» за цей період розширило систему роздільного збору відходів. У громаді вже облаштовано 95 майданчиків із контейнерами для сортування, а компанія продовжує інвестувати у розвиток інфраструктури та сплачувати податки до місцевого бюджету.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області також передбачає оновлення вартості управління змішаними відходами. Для населення, яке користується контейнерами виконавця, тариф становитиме 148,08 гривні за кубометр, а для тих, хто використовує власні контейнери, — 134,10 гривні.

Окремо затверджено нові розцінки на вивезення великогабаритних відходів — 227,88 гривні за кубометр. Також зміниться вартість видалення сміття: для населення вона становитиме 22,92 гривні за кубометр або 157,20 гривні за тонну.

Місцева влада зазначає, що нові тарифи набудуть чинності 1 серпня 2026 року, а їхній перегляд має забезпечити стабільну роботу системи поводження з побутовими відходами та покращити якість надання послуг.

Джерело: bc-news

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