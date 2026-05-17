Дефіцит продуктів в Київській області посилюється на тлі зростання цін на тепличні помідори, повідомляє Politeka.

За останній тиждень вартість томатів в Україні знову підвищилася. Головною причиною експерти називають нестачу продукції на внутрішньому ринку та скорочення імпортних поставок.

Додатковий вплив на ситуацію мало подорожчання турецьких овочів. Саме Туреччина залишається основним постачальником тепличних помідорів для українського ринку, однак через активний експорт до країн Європейського Союзу обсяги поставок в Україну помітно скоротилися.

За даними аналітиків, лише за сім днів ціни зросли приблизно на 10%. У квітні 2026 року кілограм тепличних томатів коштує 160–180 гривень, що майже на 77% перевищує показники аналогічного періоду торік.

Українські тепличні господарства поки лише входять у сезон збору врожаю та не можуть повністю забезпечити попит. Через це залежність від імпорту зберігається, а ринок залишається чутливим до будь-яких змін поставок.

Фахівці прогнозують, що ситуація може стабілізуватися найближчими тижнями після активного надходження продукції від українських виробників. Очікується, що збільшення пропозиції допоможе стримати подальше зростання вартості.

Аналітики зазначають, що Дефіцит продуктів в Київській області відображає ширшу тенденцію для продовольчого сектору, де нестача овочів і дорожчий імпорт впливають на цінову динаміку.

Крім того, варто зауважити, що раніше також повідомлялося про подорожчання моркви через обмежену кількість якісної продукції на ринку України.

