Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області тепер видаватимуть за зміненим алгоритмом, повідомляє Politeka.

Команда волонтерської організації Формат20, яка активно працює ще з 24 лютого 2022 року, продовжує підтримувати постраждалих від війни.

Наразі робота зосереджена на забезпеченні безкоштовними продуктами тих людей, які опинилися у найбільш скрутних життєвих обставинах через бойові дії та окупацію.

Пункт видачі допомоги для ВПО та пенсіонерів у Київській області розташований безпосередньо у столиці за адресою проспект Лобановського 4-а.

Проте організатори наголошують на суворому дотриманні оновлених критеріїв відбору отримувачів.

Згідно з офіційним повідомленням у телеграм-каналі фонду, отримати продовольчі набори зможуть внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити окуповані території у період з 2025 року і до сьогодні.

Це рішення спрямоване на першочергову підтримку тих, хто виїхав нещодавно і ще не встиг адаптуватися на новому місці.

Водночас, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області залишаються доступними і для інших вразливих верств населення, які отримали відповідний статус раніше.

Зокрема право на отримання гуманітарних пакетів мають переселенці, які набули відповідного статусу до 2025 року, але при цьому належать до визначених соціальних категорій.

До цього переліку входять особи з інвалідністю першої та другої груп, а також багатодітні родини, які виховують трьох і більше дітей.

Окремо виділено категорію батьків-одинаків та матерів-одиначок, які самотужки забезпечують дітей, та родини, у яких виховуються діти з інвалідністю.