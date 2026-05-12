Прогноз погоди з 13 по 22 травня у Києві вказує на те, що перша половина цього періоду буде доволі прохолодною та вологою, повідомляє Politeka.

За даними порталу sinoptik.ua, столиця перебуватиме під впливом хмарних фронтів.

13 травня сонце майже не показуватиметься з-за хмар. Температура повітря протягом доби триматиметься на рівні +13° або +14°. Дрібний дощ йтиме без зупинок.

Ситуація дещо зміниться 14 травня, коли стовпчики термометрів опустяться до позначки +10° або +11°. Весь цей день буде хмарним, а дрібний дощ супроводжуватиме киян до пізнього вечора.

15 травня похмуре небо збережеться, проте повітря прогріється вдень до +17°. Дощ, який розпочнеться зранку, поступово вщухатиме і повністю припиниться ближче до вечора.

16 травня у місті нарешті стане сухо. Хоча небо залишатиметься вкритим хмарами, парасольки не знадобляться, а температура вдень підніметься до комфортних +19°.

17 травня знову очікуються зміни. Після сухої ночі та ранку вдень пройде дрібний дощ, який завершиться лише до вечора. При цьому стовпчики термометрів вперше за тиждень перетнуть позначку +20°.

Аналогічна ситуація прогнозується і на 18 травня. Прогноз погоди з 13 по 22 травня у Києві свідчить про суттєве потепління вже з 19 травня.

У цей день повітря прогріється до +25°, хоча у другій половині дня знову прогнозують дрібні опади.

20 травня тенденція до спеки збережеться, і вдень кияни побачать на термометрах до +26°. Хмарність залишатиметься стабільною, а пообіді знову можливий невеликий дощ.

21 та 22 травня принесе мінливу хмарність. Вдень температура триматиметься в межах +25° тепла. У другій половині дня можливий короткочасний дрібний дощ, який повністю припиниться до вечора.

Прогноз погоди з 13 по 22 травня у Києві демонструє, що незважаючи на загальну хмарність, киянам варто готуватися до стрибка температури з +13° до +26°.

