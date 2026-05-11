В Укрзалізниці розкрили новий графік руху поїздів з Києва та попередили про скасування рейсів.

У Києві тимчасово вводять новий графік руху низки популярних поїздів через продовження ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Як повідомили у Kyiv City, оновлення залізничної інфраструктури триває з середини квітня, а новий етап робіт вплине на курсування окремих ранкових та вечірніх електропоїздів у період із 12 по 16 травня.

В Укрзалізниці попереджають про новий графік руху поїздів з Києва та про те, що частину рейсів на окремих ділянках буде тимчасово скасовано, тому пасажирам рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути та враховувати зміни під час поїздок містом.

Найбільше коригування торкнуться руху електричок із 12 по 15 травня. У ці дні на ділянці Святошин — Дарниця через Вокзальну не курсуватиме ранковий рейс Б02, який зазвичай вирушає о 5:38 та прибуває до Дарниці о 6:27.

Також тимчасово буде поставлено на паузу рейс А02 сполученням Святошин — Почайна, який курсує у ранковий час із 5:44 до 6:09.

Крім того, зміни стосуватимуться ділянки Райдужний — Почайна. У зазначений період не здійснюватиметься рейс А02 Райдужний — Дарниця, що курсує з 6:18 до 6:36.

У вечірній час також відбудуться обмеження руху. На напрямку Дарниця — Святошин через Вокзальну тимчасово не курсуватимуть рейси А24 та А25. Йдеться про поїзди, які відправляються з Дарниці о 21:46 та 22:46 відповідно.

Окремо буде призупинено рух рейсу Б25 на ділянці Почайна — Святошин, який зазвичай курсує з 22:04 до 22:28.

16 травня частина ранкових обмежень також залишатиметься чинною. Зокрема, не курсуватимуть рейси Б02 Святошин — Дарниця, А02 Святошин — Почайна та А02 Райдужний — Дарниця.

Водночас наголошується, що всі інші поїзди Kyiv City Express продовжать роботу у штатному режимі та курсуватимуть відповідно до чинного графіка.

