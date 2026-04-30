Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як зазначає журналістка, зараз обговорюється ідея залишити бронь тільки для вузького кола, тобто фактично це оборонка, а всі інші – під питанням. Однак, міркує вона, цікаво, чи залишиться бронь у медійників, друзів посадовців, усіх цих підмазаних людей.

«Це поки що обговорення, не закон, але ж ми знаємо, як все це відбувається: вкинули інформацію, дивляться, як люди реагують, і потім усе це ухвалюється. Тобто можна сказати точно, що факт узагалі таких ідей говорить про одне: систему мобілізації хочуть змінити кардинально. Якщо масово знімуть бронь, під мобілізацію підпаде величезна кількість людей, бізнес почне втрачати працівників, багато підприємств можуть просто зупинитися», – пояснює Катерина Котенкова.

Окрім того, зазначає журналістка, хочуть позабирати деякі повноваження в ТЦК і віддати їх поліції, йдеться про відкриття справи по розшуку, доступ до баз, затримування і доставляння. Однак, констатує вона, частково це й так відбувається, просто це не чітко прописано, але, якщо зміни ухвалять, то поліція перетвориться на виконавчий механізм, а це вже інший рівень. До того ж, додає журналістка, ТЦК хочуть перейменувати в «Офіс резерву», це свідчить про зміну підходу, ролей і функцій.

«Тобто що насправді відбувається, якщо скласти все разом? Зменшують бронь, підсилюють поліцію і змінюють структуру ТЦК. Тобто це виглядає як повна перебудова системи мобілізації. І ключова ідея – зробити її більш керованою, більш системною, менш хаотичною», – підсумовує Катерина Котенкова.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко оцінив, чому Ізраїль купує вкрадене українське зерно: «Порушується міжнародне право».

Також Politeka писала про те, що Ісмаїл пояснив, чому через війну на Близькому Сході програють усі: «Ніхто не виграє».