Графіки відключення світла у Київській області на 12 червня будуть тривати через планові роботи.

Графіки відключення світла у Київській області на 12 червня будуть багато годин тривати за десятками адресами, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Київській області на 12 червня будуть тривати через планові роботи. Під час виконання робіт можливі перерви в електропостачанні у різних населених пунктах області. Споживачів попереджають, що тривалість відключень може варіюватися залежно від технічних умов та обсягу робіт на конкретних ділянках мережі.

Графіки відключення світла у Київській області на 12 червня будуть тривати у місті Переяслав з 09:00 – 20:00 години. Знеструмлять тільки окремі вулиці:

Богуна Івана — 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 9А; 10; 11/В; 12; 15

Героїв Дніпра — (гайок; ст. Гайок; діл.5; Карань; 39/1; 41; 43; 45А; 46а; 47; 48; 49; 50; 51; 52А; 53; 55; 56; 57А; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 112; 113; 114; 115; 116; 117В; 118; 119; 120; 121; 130; 131; 200)

Губаря Олександра — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10А; 12; 12А; 12Б; 13; 14А; 15; 16; 18; 18 В; 19; 20; 22; 22А

Дібровна — 7; 9/а

Зарічна — 1; 2; 3; 5; 6; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 23; 25; 1А

Каранська — 19; 23; 25

Коваленка Івана — 2; 4; 6; 8

Лесика — 1; 2/б; 4; 5; 6; 8; 9; 13; 15; 19; 19А; 24; 29; 31; 33; 35; 37; 39

Набережна — 11А; 19; 27

Низинна — 3; 7; 9; 13; 15

Новоселицька — 1; 2; 2А; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 25; 27; 29; 32; 33; 35; 37; 45; 47; 48; 49; 50; 55; 57; 61б

Об’їзна — 17

Правика Володимира — 1; 2; 3; 4; 5А; 6; 7; 7А; 8; 8а; 9; 10; 11А; 12; 12А; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21

Прибережна — 1; 1а; 2А; 3; 3Г; 3Д; 5; 7; 9; 11; 12/1; 13; 17; 19; 21; 21А; 27; 27А

Святкова — 2А

Степова — 2; 6; 10; 14

Сулими Івана Гетьмана — 12; 13; 16; 17; 18; 19/1; 22

Трахтемирівська — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 17; 17А; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25А; 26; 26А; 28; 29; 30; 30-А; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 40а; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 49; 51/2; 55; 57; 59; 61; 63; 3А; 9А

Хутірська — 2; 3; 4; 5; 7; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 22-А; 23; 32

Чорногора Віталія — 1; 1А; 1-Б; 2; 2А; 2Д; 3; 4; 5; 5А; 6; 6А; 6Б; 7; 7А; 8А; 9; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 20; 21; 21А; 21-А; 22; 23; 25; 25А; 27; 27А; 29; 31; 31-А; 33; 35; 37; 39; 41; 45А; 47; 49

Чубуки — 1

Яблунева — 4; 8а

пров. Олександра Губаря — 11; 22

З 08:30 – 20:00 години не буде електрики в селі Мазінки. Світло зникне тільки в частині населеного пункту. Зокрема, обмеження стосуються окремих адрес:

Альтицька — 1; 2А; 3; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24А; 25; 27; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 36А; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 57; 59; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 73; 74; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82А; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93А; 94; 94 (ТП-571); 98; 100

Вишнева — 1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 12А; 14; 16; 18; 20; 22; 24

Зарічна — 1; 2; 3; 4; 5; 8; 12

Левадня — 1; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 12; 14; 18; 20; 22; 24; 26; 28

Лугова — 1; 2; 3

Миру — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 20а; 35 (ТП-60); 39-А; 39-Б; 39-В; 39-Г

Поліська — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41А; 42; 43; 43 (ТП-96); 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71

Польова — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 141; 24А

Українки Лесі — 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

Центральна — 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 18-А; 19; 20; 21; 22; 23А; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 59; 61; 63; 65; 69; 73; 79; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; 103; 107; 1А; 1-А; 55 (ТП-59)

Шевченка — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 31/а; 33; 34; 35; 36; 40; 42

пров. Альтицький — 1; 2; 3; 4

пров. Шевченка — 1; 2; 7.

Джерело: Переяславської міської територіальної громади

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