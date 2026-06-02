Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області може охопити всі основні сегменти користувачів і суттєво змінити структуру витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області обговорюють після оприлюднення нових розрахунків, які передбачають зростання вартості поводження з відходами для всіх категорій споживачів, передає Politeka.

Згідно з поданими даними, коригування становитиме в середньому від 12,7% до 22,5% залежно від типу послуги та способу збору сміття.

Для домогосподарств, які користуються контейнерами підприємства, тариф на управління змішаними побутовими відходами може зрости з 126,35 грн до 148,08 грн. Якщо ж споживачі застосовують власні ємності, вартість зміниться зі 112,51 грн до 134,10 грн.

Окремо передбачене підвищення для бюджетних установ. Для цієї категорії тарифні нарахування можуть зрости з 132,85 грн до 154,38 грн, що також вплине на витрати місцевих закладів соціальної та освітньої сфери.

Найбільш відчутне збільшення прогнозується у сегменті великогабаритних відходів. Тут вартість послуги може піднятися з 185,96 грн до 227,88 грн, що перевищує 22% зростання.

Додатково переглядається також і тариф на видалення відходів: для населення він може зрости з 139,51 грн до 157,20 грн за кубічний метр.

Розглядання відповідного рішення винесуть на наступне засідання виконавчого комітету. У разі схвалення нові розцінки почнуть діяти після офіційного затвердження.

Джерело: krokus

