Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области может охватить все основные сегменты пользователей и существенно изменить структуру расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области обсуждается после обнародования новых расчетов, предусматривающих рост стоимости обращения с отходами для всех категорий потребителей, передает Politeka.

Согласно данным, корректировка составит в среднем от 12,7% до 22,5% в зависимости от типа услуги и способа сбора мусора.

Для домохозяйств, пользующихся контейнерами предприятия, тариф на управление смешанными бытовыми отходами может возрасти с 126,35 до 148,08 грн. Если же потребители применяют свои емкости, стоимость изменится со 112,51 грн до 134,10 грн.

Отдельно предусмотрено повышение бюджетных учреждений. Для этой категории тарифные начисления могут вырасти со 132,85 грн. до 154,38 грн., что также повлияет на расходы местных учреждений социальной и образовательной сферы.

Наиболее ощутимое увеличение прогнозируется в сегменте крупногабаритных отходов. Здесь стоимость услуги может подняться со 185,96 грн. до 227,88 грн., что превышает 22% роста.

Дополнительно пересматривается также и тариф на удаление отходов: для населения он может вырасти со 139,51 грн. до 157,20 грн. за кубический метр.

Рассмотрение соответствующего решения будет вынесено на следующее заседание исполнительного комитета. В случае одобрения, новые расценки начнут действовать после официального утверждения.

Источник: krokus

