Дефицит фруктов в Киевской области может усугубиться из-за значительных потерь урожая абрикосов и персиков после весенних заморозков в Украине, сообщает Politeka.

По предварительным оценкам специалистов ассоциации «Ягодничество Украины», потери абрикосов в этом году составят от 40% до 60% по сравнению со среднегодовыми показателями. Для персиков прогнозируется сокращение урожайности на 30–50%.

Аналитик Денис Миронов объясняет, что основной причиной стали февральско-апрельские холода. Больше всего пострадали центральные и южные регионы, где фруктовые сады зацветают раньше.

По словам эксперта, импорт частично компенсирует нехватку продукции, однако полностью перекрыть потребности внутреннего рынка не получится. Поэтому стоимость абрикосов и персиков может возрасти от 20% до 80% в зависимости от уровня дефицита.

Среди основных поставщиков продукции для Украины называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову. В то же время, ограниченное предложение на международном рынке также влияет на будущее подорожание.

Специалист отмечает, что наиболее уязвимыми остаются раннецветущие культуры. Абрикосы особенно чувствительны к понижению температуры даже до минус 1–3 градусов в период цветения. Кроме этого, длительное похолодание мешает работе пчел, что усложняет процесс опыления.

Эксперты отмечают, что кратковременные заморозки еще оставляют шанс сохранить часть будущего урожая. В таких случаях фермеры применяют задымление садов, мелкодисперсное орошение и смешивание воздуха.

На этом фоне дефицит фруктов в Киевской области рассматривается как часть более широкой тенденции сокращения предложения сезонной продукции на украинском рынке.

Источник: tsn

