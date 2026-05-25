Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области и механизм ее распределения претерпели существенные корректировки со стороны правительства, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальной платформе "Дія", государственные органы изменили правила предоставления денежной помощи для ВПЛ в Киевской области.

Государство сохранило основные требования, поэтому выплаты назначаются в том случае, если средний ежемесячный доход на одного члена семьи не превышает 10 380 гривен.

Также принимается во внимание отсутствие больших затрат на сумму более 100 тысяч гривен. Семья не должна иметь значительных денежных сбережений на банковских счетах или новых автомобилей.

Кроме того, важными условиями является неполучение государственной субсидии на аренду жилого помещения, а само лицо не может находиться на полном государственном содержании или отбывать наказание в учреждениях пенитенциарной системы.

Размер ежемесячных выплат остается без изменений. Для взрослых трудоспособных граждан сумма финансовой поддержки составляет 2000 гривен. Для несовершеннолетних детей и лиц с инвалидностью государство выплачивает 3000 гривен ежемесячно.

Государство расширило круг лиц, которые могут рассчитывать на денежную помощь для ВПЛ в Киевской области. К примеру, дети внутренне перемещенных лиц теперь получают ежемесячные средства независимо от уровня доходов их родителей.

Также люди, которым ранее официально отказали в связи с превышением установленного лимита, теперь имеют полное право повторно подать пакет документов для пересмотра предыдущего решения.

Кроме того, ранее переселенцы могли рассчитывать на финансовую поддержку максимум в течение 24 месяцев. Теперь этот период официально увеличили до 30 месяцев.

Источник: Дія

