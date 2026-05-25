Грошова допомога для ВПО в Київській області та механізм її розподілу зазнали суттєвих коригувань з боку уряду, повідомляє Politeka.

Як повідомили на офіційній платформі "Дія", державні органи змінили правила надання грошової допомоги для ВПО в Київській області.

Держава зберегла основні вимоги, тому виплати призначають у тому разі, якщо середній щомісячний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 10 380 гривень.

Також береться до уваги відсутність великих витрат на суму понад 100 тисяч гривень. Родина не повинна мати значних грошових заощаджень на банківських рахунках або нових автомобілів.

Окрім цього, важливими умовами є неотримання державної субсидії на оренду житлового приміщення, а сама особа не може перебувати на повному державному утриманні або відбувати покарання в установах пенітенціарної системи.

Розмір щомісячних виплат наразі залишається без змін. Для дорослих працездатних громадян сума фінансової підтримки складає 2 000 гривень. Для неповнолітніх дітей та осіб з інвалідністю держава виплачує 3 000 гривень щомісячно.

Держава розширила коло осіб, які можуть розраховувати на грошову допомогу для ВПО в Київській області. Наприклад, діти внутрішньо переміщених осіб тепер отримують щомісячні кошти незалежно від рівня доходів їхніх батьків.

Також люди, яким раніше офіційно відмовили через перевищення встановленого ліміту, тепер мають повне право повторно подати пакет документів для перегляду попереднього рішення.

Окрім цього, раніше переселенці могли розраховувати на фінансову підтримку максимум протягом 24 місяців. А тепер цей період офіційно збільшили до 30 місяців.

Джерело: Дія

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.