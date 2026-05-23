Дефіцит меду в Київській області розглядається учасниками ринку як один із чинників, що тимчасово змінює баланс між внутрішнім споживанням і експортними можливостями країни.

Дефіцит меду в Київській області фіксується в Україні та вже впливає на обсяги зовнішніх поставок продукції, повідомляє Politeka.

Стан ринку тимчасовий і пов’язаний із періодом між сезонами збору, який триватиме до появи нового врожаю наприкінці літа. За цей час, за оцінками учасників галузі, скорочення експорту може становити 10–20%, що означає зменшення відвантажень приблизно до 40–45 тис. тонн на рік замість попередніх показників.

Про ситуацію розповів генеральний директор компанії-експортера Beehive Семен Гагарін. Він зазначає, що основний тиск зараз відчувається на напрямку Європейського Союзу, куди надходить переважна частина продукції.

Близько 90–95% українських поставок традиційно орієнтовані саме на європейський ринок. Через нестачу обсягів міжнародні покупці частіше переключаються на альтернативних постачальників, серед яких називають Китай, Індію та Аргентину.

У результаті конкуренція посилюється, а позиції українських виробників стають менш стабільними. Водночас галузь очікує, що ситуація вирівняється після старту нового збору, орієнтовно в серпні–вересні.

Прогнози на сезон залишаються відносно оптимістичними: очікуваний обсяг виробництва може становити 60–80 тис. тонн, що відповідає рівню попередніх років. Однак остаточні цифри залежать від погодних умов, які суттєво впливають на результати пасічництва.

У разі гарного врожаю ціни можуть стабілізуватися або знизитися, що збільшить обсяги реалізації. Якщо ж показники будуть слабшими, ринок отримає протилежний ефект — дорожчання та скорочення продажів.

