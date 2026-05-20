Центр розширює доступ до безоплатних послуг та гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших українців у Києві.

Гуманітарна допомога у Києві для пенсіонерів та інших вразливих категорій доступна у широкому спектрі послуг, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації «ВПО Україна».

Громадська організація «ВПО Україна» повідомляє про продовження роботи Центру підтримки в Києві, який і надалі надає комплексну соціальну, психологічну та гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам, а також іншим вразливим категоріям населення, що опинилися у складних життєвих обставинах.

У межах поточної діяльності цього тижня центр розширює доступ до безоплатних послуг для відвідувачів. Зокрема, громадяни можуть отримати юридичні консультації з питань соціального захисту, оформлення документів, статусу ВПО та інших правових аспектів.

Також доступною залишається психологічна підтримка, яка включає індивідуальні консультації та роботу зі стресовими станами, спричиненими війною, вимушеним переселенням або втратою житла.

Окремий напрям роботи центру охоплює відновлювальні масажні практики, які спрямовані на покращення фізичного самопочуття, зменшення наслідків стресу та загальне відновлення організму.

Паралельно триває освітній компонент — відвідувачі можуть долучатися до занять з англійської мови, що розглядаються як інструмент підвищення освітнього рівня та розширення можливостей для працевлаштування.

Для забезпечення побутових потреб у центрі продовжує функціонувати пральня, якою можуть скористатися всі відвідувачі.

Також організовано прийом, сортування, видачу та відправку гуманітарної допомоги, що дозволяє оперативно підтримувати людей, які потребують базових речей першої необхідності.

Окремо триває видача одягу, включно зі святковими речами. Зокрема, відвідувачам доступні весільні сукні та вбрання для випускних заходів, що дає можливість родинам підготуватися до важливих життєвих подій навіть у складних умовах.

Особливу увагу в центрі традиційно приділяють родинам із дітьми. Для наймолодших відвідувачів працює дитяча кімната, де створено безпечне та комфортне середовище для перебування, ігор та короткочасного дозвілля, поки батьки отримують необхідні послуги.

Адреса центру: м. Київ, вул. Тютюника, 5 (станція метро «Олімпійська»).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Як отримати додаткові 1000 гривень: грошова допомога для пенсіонерів в Київській області.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Київській області: стало відомо про нові труднощі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Київській області: як сильно зросли ціни.