У Київській області на 20 травня мешканцям оприлюднили планові та додаткові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.net.



Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Впровадження графіків відключення світла у Київській області на 20 травня пов’язане з необхідністю підвищення надійності електропостачання. Енергетики проводять технічне обслуговування мереж, а також модернізацію окремих елементів інфраструктури, що має зменшити ризики аварій та забезпечити стабільнішу роботу енергосистеми в подальшому.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Чепиліївка з 08:30 до 20:30 по вулицях:

Героїв України, Джерельна, Молодіжна, Набережна, Надрічна, Садові товариства.

З 08:30 до 20:30 години (на 12 годин поспіль) в селі Сухоліси вимикатимуть електрику. Причина обмежень електрики - виконання капітальних та профілактичних робіт в електромережах. Знеструмлення будуть тривати в будинках, що знаходяться на вулицях:

Лісова, Вокзальна, Набережна, Перемоги, Привокзальна, Центральна, Садова, Польова, провулок Польовий, тракторний стан.

«ДТЕК Київські регіональні електромережі» також повідомляє, про відключення електропостачання у зв'язку із проведенням профілактичних робіт 20.05.2026 року з 08:00 по 20:00 в с-щі Козин.

