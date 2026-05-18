Дефіцит продуктів в Київській області став одним із ключових чинників стрімкого подорожчання тепличних помідорів, ціни на які продовжують зростати на тлі обмеженої пропозиції та дорогого імпорту, повідомляє Politeka.

За даними ринку, лише за останній тиждень вартість томатів піднялася приблизно на 10%. У квітні 2026 року середній цінник у магазинах і супермаркетах коливається в межах 160–180 гривень за кілограм. Це майже на 77% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Фахівці аграрного сектору пояснюють ситуацію сезонним скороченням внутрішнього виробництва. Українські тепличні комбінати наразі не здатні повністю забезпечити попит, тому значна частина продукції надходить із-за кордону.

Додатковий тиск на ринок створює подорожчання логістики, енергоносіїв та імпортних поставок. Через це закупівельна вартість овочів для торговельних мереж залишається високою, що безпосередньо впливає на кінцеві ціни для покупців.

Економісти зазначають, що Дефіцит продуктів в Київській області дедалі помітніше відображається на сегменті свіжих овочів. Найчутливішими залишаються саме сезонні позиції, де ринок залежить від стабільності врожаю та обсягів постачання.

Попри нинішню ситуацію, учасники галузі очікують поступового покращення вже найближчими тижнями. Із початком активного збору українських тепличних помідорів пропозиція має зрости, а темпи підвищення вартості — сповільнитися.

Раніше аналітики також повідомляли про подорожчання моркви, яке пов’язують із нестачею якісної продукції та скороченням запасів у сховищах.

