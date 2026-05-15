Будуть тривати довгі графіки відключення світла у Київській області 16 травня, в суботу.

Графіки відключення світла у Київській області на 16 травня охоплять десятки адрес через профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи. Саме через це будуть тривати графіки відключення світла у Київській області 16 травня, в суботу.

З 08:30 до 20:00 години зникне світло в місті Переяслав. Знеструмлення будуть тривати майже весь день тільки за окремими адресами:

Героїв Дніпра — 33Б, 37, 39, 40, 40А, 46

Героїв Крут — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19А, 19Б, 21, 21А, 23

Дніпровська — 71

Літописна — 2

Музейна — 1, 1Б, 3, 5, 5А, 5Б, 5В, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 16А, 16Б, 18, 18А, 19, 20, 20А

Небесної Сотні — 55, 57, 59А, 61, 61А, 63, 65А, 67, 68А, 69, 70, 71А, 72, 73А, 75, 76, 78, 80, 80А, 82А, 84

Прибережна — 3Е

Хмельницького Богдана

пров. Береговий — 16/1, 16/2

шосе Золотоніське

16.05.2026 року з 08:30 до 20:00 годин не буде електрики в селі Велика Каратуль. Обмеження носять плановий характер та охоплять окремі вулиці:



Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 76, 105

Вишнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15

Квіткова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 70

Кільцева — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Кооперативна — 1, 2, 3, 4, 5, 6/г, 6А, 6Б, 7, 9

Лугова — 1, 2, 3, 4/А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 19, 101

Миру — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22А, 23, 24, 24А, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97А, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 138, 141, 141А, 143, 147, 149, 153, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 177

Набережна — 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 15А, 17

Озерна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Перемоги — :0036, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 36А, 37, 38, 39, 40А, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 96, 100, 102, 106, 110, 112, 114, 116, 118, 134, 140

Переяславська — 8

Переяслівська — 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 77

Сахна — 1

Середня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 43а, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60А, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 70/1, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89А, 91, 93, 99, 107, 109

Шевченка Тараса — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 38А, 40, 43, 48

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Хутір Мар’янівка — 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10

Хутір Плескачі — 2, 2-А, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Київській області: як ускладнилася ситуація.

Також Politeka повідомляла, Де платять до 40 тисяч гривень: робота для пенсіонерів у Києві.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області: які умови отримання.