Подорожчання проїзду в Києві може стати одним із найрезонансніших рішень у транспортній сфері столиці.

Подорожчання проїзду в Києві може суттєво змінити транспортні витрати мешканців столиці, передає Politeka.

Після запланованого перегляду тарифів місячний проїзний для киян коштуватиме дорожче, ніж аналогічний абонемент у Парижі, свідчать підрахунки видання Texty.

За даними дослідження, житель французької столиці витрачає на місячний проїзний близько 4,6 тис. грн, що становить приблизно 6% від мінімальної заробітної плати. Водночас у Києві після зміни розцінок цей показник може досягти 56%, адже мінімальна зарплата значно нижча.

Автори аналізу звертають увагу на ще одну особливість. Разова поїздка у столиці України навіть після перегляду залишатиметься суттєво дешевшою, ніж у Парижі. З 15 липня квиток коштуватиме 30 грн, тоді як у французькому мегаполісі середня вартість становить близько 118 грн. Проте ціни на довгострокові абонементи виявилися майже однаковими.

Крім того, експерти відзначають різницю у масштабах транспортної мережі. Попри меншу площу Парижа, загальна довжина маршрутів там перевищує показники Києва та забезпечує ширші можливості для пересування містом.

Схожа ситуація спостерігається і в інших європейських столицях. Зокрема, у Варшаві безлімітний проїзний коштує близько 1300 грн, а в Будапешті — на аналогічному рівні. При цьому вартість разових поїздок у цих містах є вищою, ніж нині в українській столиці.

Фахівець з транспортного планування Дмитро Беспалов вважає, що після перегляду тарифів комунальний перевізник може втратити частину платоспроможних пасажирів. За окремими прогнозами, до 35% користувачів здатні обрати маршрутні таксі, що в перспективі вплине на економіку перевезень.

За інформацією КМДА, з 15 липня вартість однієї поїздки у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері становитиме 30 грн. Також планується запровадження 90-хвилинного квитка з можливістю пересадок за 60 грн.

Місячний абонемент на всі види громадського транспорту пропонують встановити на рівні 4875 грн. Окремо передбачені пакети з обмеженою кількістю поїздок, зокрема проїзний на 124 поїздки за 2888 грн.

Таким чином, подорожчання проїзду в Києві може стати одним із найрезонансніших рішень у транспортній сфері столиці, адже безпосередньо вплине на щоденні витрати сотень тисяч пасажирів.

Джерело: Texty

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