Графіки відключення світла вводять на багато годин поспіль у Київській області та заплановані на 25 липня.

Українців попередили про заплановані в суботу, графіки відключення світла у Київській області на 25 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Київській області на 25 липня запроваджуються у зв'язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на енергетичній інфраструктурі. Під час технічного обслуговування енергетики усуватимуть потенційно небезпечні ділянки мереж та виконуватимуть роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

25 липня з 08:00 до 20:00 планові профілактичні роботи проводитимуться і в селі Дем’янці. На період їх виконання електропостачання буде тимчасово припинене за визначеними адресами:

Ганзі Володимира — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21/1, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41А, 41Б, 47, 49, 51, 53

Центральна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29Б, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

Шкільна — 1

Найдовші знеструмлення заплановані у місті Переяслав, де роботи триватимуть з 08:00 до 20:00. Упродовж 12 годин без електроенергії тимчасово залишиться частина споживачів. Відключення торкнуться окремих будинків на вулицях:

Героїв Дніпра — 16, 30, 30А, 30Б, 32А

Іщенка Єфрема — 1, 1А/2, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Кооперативна — 32, 34

Костюка — 30А, 30Б, 30В, 32А, 32Б, 34, 42, 44А, 50, 52

Лагерна — 29Г

Лагідна — 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29Б, 29В, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 36/1, 36А, 38, 41, 42, 44, 46

Ластівкова — 2В

Литовська — 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18

Лісова — 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 28-1, 36, 40, 42, 44

Лозова — 2, 5, 6, 9, 10, 11, 15/а, 19, 23-1, 29, 37, 39/1, 41

Морська — 13, 15

Об’їзна — 16, 19

Соснова — 7, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28

Стрілецька — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Трубайлівська — 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Широка — 2, 2А, 2Б, 2Г, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24

пров. Костюка — 2

пров. Лагідний — 16А, 21, 23, 25, 26, 27.

Джерело: Переяславська територіальна громада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: як сильно зросли ціни з липня.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання овочів в Київській області: вартість яких товарів неприємно здивує.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: в ПФУ пояснили, хто отримає додаткові гроші.