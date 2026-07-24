Графики отключения света вводятся на многие часы подряд в Киевской области и запланированы на 25 июля.

Украинцев предупредили о запланированных в субботу графиках отключения света в Киевской области на 25 июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Киевской области на 25 июля вводятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ по энергетической инфраструктуре. При техническом обслуживании энергетики будут устранять потенциально опасные участки сетей и выполнять работы, направленные на повышение надежности электроснабжения.

25 июля с 08:00 до 20:00 плановые профилактические работы будут проводиться и в селе Демьянци. На период их выполнения электроснабжение будет временно прекращено по указанным адресам:

Ганзи Володымыра — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21/1, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41А, 41Б, 47, 49, 51, 53

Центральна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29Б, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

Шкильна — 1

Самые длинные обесточения запланированы в городе Переяслави, где работы будут продолжаться с 08:00 до 20:00. За 12 часов без электроэнергии временно останется часть потребителей. Отключения коснутся отдельных домов на улицах:

Героив Днипра — 16, 30, 30А, 30Б, 32А

Ищенка Ефрема — 1, 1А/2, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Кооператывна — 32, 34

Костюка — 30А, 30Б, 30В, 32А, 32Б, 34, 42, 44А, 50, 52

Лагерна — 29Г

Лагидна — 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29Б, 29В, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 36/1, 36А, 38, 41, 42, 44, 46

Ластивкова — 2В

Лытовська — 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18

Лисова — 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 28-1, 36, 40, 42, 44

Лозова — 2, 5, 6, 9, 10, 11, 15/а, 19, 23-1, 29, 37, 39/1, 41

Морська — 13, 15

Обизна — 16, 19

Соснова — 7, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28

Стрилецька — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Трубайливська — 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Шырока — 2, 2А, 2Б, 2Г, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24

пров. Костюка — 2

пров. Лагидный — 16А, 21, 23, 25, 26, 27.

Источник: Переяславська територіальна громада

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