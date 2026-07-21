Подорожание проезда в Киеве не повлияло на условия для льготных категорий.

Подорожание проезда в Киеве официально вступило в силу с 15 июля, в то же время в столице заработали обновленные правила использования билетов, система скидок и новые транспортные сервисы, сообщает Politeka.net.

Теперь одна поездка в метро, ​​автобусе, трамвае или троллейбусе стоит 30 гривен. Для пассажиров маршрутных такси установили отдельную стоимость – 25 гривен.

На городском портале сообщили, что владельцы транспортных карт смогут экономить благодаря накопительной системе. Чем больше пакет поездок приобретет пользователь, тем ниже будет цена каждой. При максимальном объеме приобретения она составит 25 гривен. Безлимитный абонемент на все виды коммунального транспорта сроком в месяц стоит 3656 гривен.

Отдельные перемены предусмотрели для гостей столицы. Для туристов стали доступны безлимитные билеты на 24, 48 или 72 часа. Кроме этого, с 1 августа планируют ввести пересадочный билет за 60 гривен, который позволит без ограничений пользоваться метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

Удорожание проезда в Киеве не повлияло на условия для льготных категорий. Право на бесплатные или льготные поездки сохранили ветераны, люди с инвалидностью, пенсионеры с «Картой киевлянина», а также школьники и студенты в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с пересмотром стоимости вырос и штраф за безбилетный проезд. Теперь он составляет 600 гривен, что соответствует двадцатикратному размеру разового билета.

В городской администрации также сообщили, что поездки, приобретенные по старому тарифу в 8 гривен, будут оставаться действительными до 14 сентября 2026 года. По истечении этого срока неиспользованные средства автоматически переведут на денежный баланс транспортной карты.

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