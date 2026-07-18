Подорожание проезда в Киеве не изменило условий для льготных категорий населения.

Подорожание проезда в Киеве официально вступило в силу с 15 июля, сообщает Politeka.net.

Вместе с новыми тарифами столичные власти ввели обновленные правила пользования проездными билетами, систему скидок и дополнительные транспортные сервисы.

Теперь разовая поездка в метро, ​​автобусах, трамваях и троллейбусах стоит 30 гривен. Для пассажиров маршрутных такси установили тариф в размере 25 гривен.

На официальном портале города отмечают, что для владельцев транспортных карт будет действовать гибкая система экономии. Чем больше пакет поездок приобретет пассажир, тем ниже стоимость каждой. При максимальной скидке стоимость одной поездки составит 25 гривен. Безлимитный месячный проездной для всех видов коммунального транспорта обойдется в 3656 гривен.

Отдельно город ввел новые форматы билетов для туристов. Посетители столицы смогут приобрести безлимитные проездные на 24, 48 или 72 часа. Кроме того, с 1 августа начнет действовать пересадочный билет за 60 гривен, который позволит неограниченно пользоваться метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

В то же время, подорожание проезда в Киеве не изменило условий для льготных категорий населения. Право на бесплатный или льготный проезд сохранили ветераны, люди с инвалидностью, пенсионеры с «Картой киевлянина», а также школьники и студенты в соответствии с действующими правилами.

Вместе с пересмотром тарифов вырос и штраф за безбилетный проезд. Теперь его размер составляет 600 гривен, что равняется двадцатикратной стоимости разового билета.

В городской администрации также напомнили, что поездки, приобретенные по предварительному тарифу в 8 гривен, будут оставаться действительными до 14 сентября 2026 года. После этого неиспользованный остаток автоматически зачислят на денежный баланс транспортной карты.

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