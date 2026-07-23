Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области предполагает также обновление стоимости управления смешанными отходами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области продолжается, сообщает Politeka.net.

С 1 августа 2026 г. в Белой Церкви начнут действовать новые расценки на управление бытовыми отходами. Соответствующее решение было поддержано исполнительным комитетом городского совета.

В горсовете сообщили, что корректировка составит 17%. Для большинства жителей это означает увеличение ежемесячной платы примерно на 5–6 гривен с одного человека.

По словам заместителя городского головы Алены Колотницкой, пересмотр связан прежде всего со значительным подорожанием горючего. За последний год расходы на него выросли более чем на 70%, что оказало существенное влияние на себестоимость услуг.

В то же время чиновник отметила, что предприятие «КАТП-1028» за этот период расширило систему раздельного сбора отходов. В общине уже обустроено 95 площадок с контейнерами для сортировки, а компания продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры и платить налоги в местный бюджет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области предполагает также обновление стоимости управления смешанными отходами. Для населения, пользующегося контейнерами исполнителя, тариф составит 148,08 гривны за кубометр, а для тех, кто использует собственные контейнеры, — 134,10 гривны.

Отдельно утверждены новые расценки на вывоз крупногабаритных отходов – 227,88 гривны за кубометр. Также изменится стоимость удаления мусора: для населения она составит 22,92 гривны за кубометр или 157,20 гривны за тонну.

Местные власти отмечают, что новые тарифы вступят в силу 1 августа 2026 года, а их пересмотр должен обеспечить стабильную работу системы обращения с бытовыми отходами и улучшить качество предоставления услуг.

Источник: bc-news

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