Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Київській області включає не лише побутову підтримку.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Київській області продовжує надаватися через програму «Догляд вдома», яку реалізує благодійна організація «Карітас Київ» для підтримки людей, що частково або повністю втратили здатність до самообслуговування, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива спрямована на те, щоб допомогти людям залишатися у звичному життєвому середовищі та уникнути необхідності постійного перебування в спеціалізованих закладах.

У межах програми підопічним допомагають із веденням домашнього господарства. Соціальні працівники можуть придбати та доставити продукти, ліки й господарські товари, допомогти з приготуванням їжі, прибиранням помешкання та оплатою комунальних послуг.

Окремий напрямок передбачає підтримку людей з обмеженою рухливістю та дітей з інвалідністю. Йдеться про допомогу з гігієнічними процедурами, вдяганням, зміною постільної білизни, годуванням і використанням необхідних засобів догляду.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Київській області включає не лише побутову підтримку. Учасникам програми допомагають організувати взаємодію з лікарями, комунальними службами та іншими фахівцями, а також сприяють оформленню документів і отриманню соціальних послуг.

Програма також охоплює психологічну підтримку. Підопічні можуть отримати консультації, емоційне розвантаження та допомогу у подоланні наслідків тривалого стресу.

Крім цього, організація інформує людей про доступні механізми соціального захисту, можливість отримання безоплатної правової допомоги та забезпечення технічними засобами реабілітації, зокрема кріслами колісними, ортезами, тростинами та іншими необхідними пристроями.

У «Карітас Київ» зазначають, що звернутися по підтримку можуть люди, які потребують регулярної допомоги у повсякденному житті. Конкретний обсяг послуг визначають після оцінки потреб кожного заявника.

Такий формат відповідає новинній подачі: головний факт — у першому абзаці, далі короткі інформаційні блоки з чіткими деталями програми.

Джерело: Карітас

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