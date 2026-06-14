Водночас дефіцит продуктів в Київській області може посилитися у разі погіршення погодних умов або подальших збоїв у міжнародних поставках.

Дефіцит продуктів в Київській області фіксується на тлі глобальних кліматичних змін і логістичних труднощів, що вже впливають на ціни зернових культур на світових майданчиках, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків, особливо стрімко дорожчає пшениця. Ф’ючерси на біржі CBOT демонструють зростання, а тверді сорти озимини досягли максимумів за останні періоди.

Головною причиною експерти називають тривалу посуху у ключових аграрних регіонах США. Негативний вплив також спостерігається в Австралії, де обмеження у використанні ресурсів і сухий клімат скорочують площі посівів.

Складна ситуація формується й у Чорноморському регіоні та частині Європи. Там аграрії стикаються з нестачею вологи, що прямо впливає на врожайність і загальний баланс ринку.

Додатковий тиск створюють логістичні труднощі та геополітичні чинники. Вони ускладнюють постачання добрив і ресурсів, що позначається на виробництві агропродукції.

Фахівці також звертають увагу на скорочення площ під зерновими культурами в окремих країнах. Це пов’язано зі зниженням рентабельності та обмеженим доступом до необхідних матеріалів.

На цьому тлі дефіцит продуктів в Київській області розглядається як частина ширшого процесу, що охоплює не лише внутрішній ринок, а й міжнародну торгівлю.

Аналітики додають, що подальша ситуація залежатиме від погодних умов, стабільності логістичних маршрутів і поведінки великих імпортерів, які формують попит на глобальному рівні.

Водночас дефіцит продуктів в Київській області може посилитися у разі погіршення погодних умов або подальших збоїв у міжнародних поставках.

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