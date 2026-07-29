Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві відбувається на тлі масштабного перегляду вартості.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві може відбутися вже найближчим часом, пише Politeka.net.

За прогнозами експертів, нова вартість централізованого водопостачання та водовідведення для столичних споживачів може почати діяти з 1 серпня або 1 вересня.

Наразі мешканці столиці сплачують 30,38 гривні за кубометр води. Із цієї суми 16,16 гривні припадає на водопостачання, ще 14,22 гривні — на водовідведення.

Водночас міська влада повідомила, що затверджений тариф становить 63,79 гривні за кубометр. Саме такий показник Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила ще у 2024 році. Раніше «Київводоканал» пропонував встановити ще вищу вартість — 88,90 гривні.

За попередніми розрахунками, для родини з трьох осіб щомісячні витрати на воду можуть зрости приблизно на 200–300 гривень. Остаточна сума залежатиме від фактичного споживання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві відбувається на тлі масштабного перегляду вартості водопостачання в різних регіонах України. У багатьох громадах ціни вже суттєво змінилися або найближчим часом будуть оновлені.

Зокрема, у Чернівцях тариф зріс більш ніж удвічі — до 63,2 гривні за кубометр. У Полтаві із серпня він становитиме 83,71 гривні, а в Білій Церкві планують збільшити оплату до 95,10 гривні. У Львові нова вартість складе 56,38 гривні за кубометр.

Найдорожчою вода залишається в Умані, де споживачі сплачують 158,33 гривні за кубометр. Високі тарифи також діють у Бородянці, Обухові, Павлограді та Бердичеві.

Причиною хвилі переглядів стали законодавчі зміни, ухвалені Верховною Радою у лютому 2026 року. Відтоді повноваження щодо затвердження тарифів на водопостачання та водовідведення передали органам місцевого самоврядування. До цього рішення ухвалювала державна комісія.

В Асоціації міст України заявили, що водоканали роками працювали за економічно необґрунтованими розцінками, через що накопичили значні борги перед постачальниками електроенергії. Організація пропонувала компенсувати різницю між чинною та економічно обґрунтованою вартістю коштом державного бюджету, щоб уникнути різкого зростання фінансового навантаження на населення.

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