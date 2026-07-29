Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве происходит на фоне масштабного пересмотра стоимости.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве может произойти в ближайшее время, пишет Politeka.net.

По прогнозам экспертов, новая стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода для столичных потребителей может начать действовать с 1 августа или 1 сентября.

Жители столицы платят 30,38 гривны за кубометр воды. Из этой суммы 16,16 грн приходится на водоснабжение, еще 14,22 грн — на водоотвод.

В то же время городские власти сообщили, что утвержденный тариф составляет 63,79 гривны за кубометр. Именно такой показатель Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, согласовала еще в 2024 году. Ранее «Киевводоканал» предлагал установить еще более высокую стоимость — 88,90 гривны.

По предварительным расчетам, для семьи из трех человек ежемесячные расходы на воду могут возрасти примерно на 200–300 гривен. Окончательная сумма будет зависеть от фактического потребления.

Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Киеве происходит на фоне масштабного пересмотра стоимости водоснабжения в разных регионах Украины. Во многих общинах цены существенно изменились или в ближайшее время будут обновлены.

В частности, в Черновцах тариф вырос более чем вдвое - до 63,2 гривны за кубометр. В Полтаве с августа он составит 83,71 гривны, а в Белой Церкви планируется увеличить оплату до 95,10 гривны. Во Львове новая стоимость составит 56,38 гривны за кубометр.

Самая дорогая вода остается в Умани, где потребители платят 158,33 гривны за кубометр. Высокие тарифы также действуют в Бородянке, Обухове, Павлограде и Бердичеве.

Причиной волны пересмотров стали законодательные изменения, принятые Верховной Радой в феврале 2026 года. С тех пор полномочия по утверждению тарифов на водоснабжение и водоотвод передали органам местного самоуправления. До этого решение принимала государственная комиссия.

В Ассоциации городов Украины заявили, что водоканалы годами работали по экономически необоснованным расценкам, из-за чего накопили значительные долги перед поставщиками электроэнергии. Организация предлагала компенсировать разницу между действующей и экономически обоснованной стоимостью за счет государственного бюджета, чтобы избежать резкого роста финансовой нагрузки на население.

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