Прогноз погоды на неделю с 27 июля по 2 августа в Киеве помогает жителям строить свои планы.

Прогноз погоды на неделю с 27 июля по 2 августа в Киеве свидетельствует о постепенном изменении погодных условий, сообщает Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

После дождливого начала периода столицу ожидает стабильное потепление, а уже в конце недели температура воздуха составит +33 градуса, сообщает Politeka.net.

Во вторник, 28 июля, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Небольшой дождь начнется еще ночью, наиболее интенсивным будет утром, а днем ​​будет постепенно ослабевать. К вечеру осадки прекратятся, после чего возможны прояснения. Максимальная температура будет +22 градуса, ночная - около +20.

В среду атмосферный фронт покинет территорию столицы. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до +23 градусов. Ночью станет свежее – около +16. Атмосферное давление остается повышенным, что будет способствовать стабилизации погодных условий.

Четверг принесет солнечную и сухую погоду. В течение суток осадки не прогнозируют, а дневные показатели поднимутся до +27 градусов. Слабый ветер обеспечит комфортные условия пребывания на открытом воздухе.

В пятницу начнется новая волна потепления. По прогнозам, небо будет ясным, без облаков и дождя. В дневные часы столбики термометров покажут до +30 градусов, а ночью температура будет около +18.

Прогноз погоды на неделю с 27 июля по 2 августа в Киеве также указывает, что самыми жаркими станут первые выходные августа. В субботу воздух прогреется до +32 градусов, а в воскресенье - до +33 градусов. Осадки маловероятны, сохранится солнечная погода, лишь местами может быть незначительное увеличение облачности без существенного влияния на общую синоптическую картину.

Специалисты отмечают, что в конце недели из-за высокой температуры и длительного солнечного излучения возрастет тепловая нагрузка. Жителям столицы рекомендуют избегать длительного пребывания под открытым солнцем в послеобеденные часы, поддерживать водный баланс и, по возможности, планировать активность на утро или вечер.

В ближайшее время в Киеве пройдет под знаком постепенного потепления. После кратковременных дождей в начале периода установится сухая летняя погода, которая удержится до выходных.

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