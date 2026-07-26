Прогноз погоди на тиждень з 27 липня по 2 серпня в Києві допомагає жителям будувати свої плани.

Прогноз погоди на тиждень з 27 липня по 2 серпня в Києві свідчить про поступову зміну погодних умов, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

Після дощового початку періоду столицю очікує стабільне потепління, а вже наприкінці тижня температура повітря сягне +33 градусів, повідомляє Politeka.net.

У вівторок, 28 липня, синоптики прогнозують переважно хмарну погоду. Дрібний дощ розпочнеться ще вночі, найбільш інтенсивним буде вранці, а вдень поступово слабшатиме. До вечора опади припиняться, після чого можливі прояснення. Максимальна температура становитиме +22 градуси, нічна — близько +20.

У середу атмосферний фронт залишить територію столиці. Вдень очікується мінлива хмарність без істотних опадів, повітря прогріється до +23 градусів. Уночі стане свіжіше — близько +16. Атмосферний тиск залишатиметься підвищеним, що сприятиме стабілізації погодних умов.

Четвер принесе сонячну й суху погоду. Протягом доби опадів не прогнозують, а денні показники піднімуться до +27 градусів. Слабкий вітер забезпечить комфортні умови для перебування на відкритому повітрі.

У п'ятницю розпочнеться нова хвиля потепління. За прогнозами, небо залишатиметься ясним, без хмар і дощу. У денні години стовпчики термометрів покажуть до +30 градусів, а вночі температура становитиме близько +18.

Прогноз погоди на тиждень з 27 липня по 2 серпня в Києві також вказує, що найспекотнішими стануть перші вихідні серпня. У суботу повітря прогріється до +32 градусів, а в неділю — до +33. Опади малоймовірні, збережеться сонячна погода, лише місцями можливе незначне збільшення хмарності без істотного впливу на загальну синоптичну картину.

Фахівці зазначають, що наприкінці тижня через високу температуру та тривале сонячне випромінювання зросте теплове навантаження. Жителям столиці рекомендують уникати тривалого перебування під відкритим сонцем у післяобідні години, підтримувати водний баланс і, за можливості, планувати активності на ранок або вечір.

Загалом найближчий тиждень у Києві пройде під знаком поступового потепління. Після короткочасних дощів на початку періоду встановиться суха літня погода, яка утримається до завершення вихідних.

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