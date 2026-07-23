Безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна знайти в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області залишається доступним завдяки новим пропозиціям від власників квартир і приватних будинків, які готові надати прихисток людям, змушеним залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Один із варіантів пропонують у Києві на вулиці Осінній. Для самотньої жінки з дитиною підготували окрему кімнату у двокімнатній квартирі. Оселя має необхідні меблі, побутову техніку, два санвузли та простору кухню-вітальню. За проживання плату не беруть, однак мешканцям необхідно компенсувати половину вартості комунальних послуг. Поруч розташовані дитячі садки та школи.

Ще одна пропозиція знаходиться у селі Макіївка Білоцерківського району. Переселенцям готові надати повністю мебльований будинок із газопостачанням, водою, інтернетом, побутовою технікою та альтернативним опаленням. Майбутні мешканці оплачуватимуть лише комунальні послуги. Власники просять допомагати 72-річному пенсіонеру у побуті та складати йому компанію.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна знайти й у Вишгородському районі. Там пропонують окрему кімнату в сільському будинку для самотньої жінки віком від 50 до 60 років. Помешкання обладнане всім необхідним для проживання, а від майбутньої мешканки очікують посильної допомоги літній господині у повсякденних справах.

Перед заселенням переселенцям рекомендують уважно уточнювати всі умови проживання, можливий термін перебування та домовлятися про деталі безпосередньо з власниками. Також варто регулярно переглядати нові оголошення, адже окремі пропозиції швидко знаходять нових мешканців.

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