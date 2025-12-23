Робота для пенсіонерів у Києві стає більш доступною завдяки актуальним пропозиціям від великих компаній та місцевих підприємств.

Робота для пенсіонерів у Києві охоплює різні сфери від промислового будівництва до логістики та виробництва, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найгарячіші пропозиції роботи для пенсіонерів у Києві на сайті work.ua.

Так, ТОВ «Метагробуд», яке працює на ринку будівельних послуг з 2008 року, запрошує інженера виробничо-технічного відділу. Вакансія передбачає складання технічних завдань, контроль обсягів і вартості виконаних завдань, а також ведення графіків будівельно-монтажних заходів.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування, дружній колектив та можливість брати участь у масштабних проектах по всій Україні.

Ще одна цікава пропозиція - робота для пенсіонерів у Києві вантажником у компанії «Нова пошта» на Жулянах. Працівники отримують зарплату 30 000–35 000, повністю оплачувані лікарняні та відпустки, медичне страхування та страхування життя.

Вакансія передбачає завантаження та вивантаження відправлень, контроль цілісності посилок і сортування відправлень. Крім цього, компанія забезпечує транспорт, харчування та можливість кар’єрного зростання.

Ще одним напрямком є виробничі вакансії, зокрема поклейщик паперових пакетів у ТОВ «Паперовий Змій-ОПТ». Працівники отримують від 20 000 залежно від навичок, знаходятья у комфортних умовах і мають підтримку досвідченої команди.

Посада передбачає ручну поклейку пакетів, взаємодію з термопістолетом, упаковку продукції та контроль якості. Такий варіант підходить літнім людям, які цінують спокійний ритм.

