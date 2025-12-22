Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області залишається частиною державної підтримки соціально вразливих громадян у холодний період.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області передбачена в межах урядової ініціативи «Тепла зима», яку Кабінет Міністрів України планує зробити щорічною, повідомляє Politeka.

Уряд планує виділити понад 4,3 мільярда гривень на підтримку близько 660 тисяч родин по всій країні в опалювальний сезон 2025/2026 років. Розмір виплати визначено на рівні 6 500 гривень на одне домогосподарство.

Як і торік, ініціатива «Тепла зима» має чітко визначене соціальне спрямування та є цільовою. Держава зосередилася на тих групах населення, які найбільше відчувають фінансове навантаження в холодну пору року.

Насамперед ідеться про дітей із малозабезпечених сімей, з родин внутрішньо переміщених осіб, а також дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській обоасті також поширюється на дітей сиріт та дітей з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу.

Окрему групу становлять дорослі з підвищеним рівнем соціальної вразливості, зокрема внутрішньо переміщені особи з інвалідністю І групи та одинокі літні люди, які отримують надбавку на догляд.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області нарховується макстмально просто. Для тих, хто вже перебуває на обліку та отримує соціальні виплати у визначених категоріях, подання додаткових заяв або відвідування установ не передбачалося.

У Міністерстві соціальної політики звертають увагу на те, що дана соцвиплата є одноразовою та має обмежений термін використання. Кошти необхідно витратити протягом 180 днів з моменту зарахування.

