Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Києві та розкрили подробиці.

З'явився прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Києві, його зробили синоптики та розповіли, чого чекати в цей період, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Києві. Розпочнеться все зі прохолодної пори і зкожнем днем буде все прохолодніше.

У понеділок 22-ого числа: з ранку до самого вечора у місті небо вкриється хмарами. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +3°C, а вночі вона впаде до +1°C.

У вівторок, 23.12: температура повітря опуститься до -3°C вночі, вдень триматиметься 0°C. Протягом усього дня триматиметься хмарність. Дождів чи снігу не прогнозується.

Середа, 24.12: протягом усього дня у столиці очікується хмарність. Вранці йтиме дрібний сніг. Удень та ввечері опадів не очікується. Температурні коливання — від -2 до 0°C.

Четвер, 25 числа: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів. Впродовж дня температура триматиметься в межах -5…-4°C. 25 грудня відзначається Різдво – одне з головних християнських свят. З давніх часів це день примирення, добра, миролюбності, прославлення Христа.

У п’ятницю, 26.12: з ранку до самого вечора небосвід вкриється хмарами. Дождів чи снігу не передбачається. Температура повітря триматиметься в межах 0…-6°C.

Субота, 27.12: протягом доби триматиметься хмарність, опадів не прогнозують. Температура коливатиметься від -1 до +1°C.

У неділю 28.12: протягом доби триматиметься хмарність. Температурні показники — від -1 до 0°C.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Києві обіцяє прохолодну пору з опадами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.