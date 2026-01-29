Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що в Україні реально готують пенсійну реформу, головною родзинкою якої має бути мінімальна пенсія за солідарною системою 6 000 грн.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Зі словами міністра соціальної політики, зауважує журналістка, найбільше зростання виплат має бути якраз-таки для бюджетників, тобто для людей, які довго працювали у сферах, де зарплата традиційно не є високою, – освіта, медицина, культура, частина держсектору.

«Де візьмуть гроші? Офіційна логіка така: солідарна пенсійна система має сама себе збалансувати. Тобто не просто додати до бюджету, а зробити так, щоб система витримувала навантаження. Для цього планують підсилити адміністрування ЄСВ, тобто жорсткіше контролювати сплату внесків, відмовлятися від спецпенсій в нинішньому вигляді і змінювати їх професійними пенсіями через окремі фонди», – пояснює Катерина Котенкова.

Перший етап реформи, повідомляє журналістка, можуть запустити вже цього або наступного року, але на повне перезавантаження пенсійної системи, як очікують, знадобиться до 13 років. Тобто, констатує вона, вже завтра мінімальна пенсія не буде становити 6 000 грн, це дуже довгий процес змін.

«Для розуміння – цифри станом на зараз. 1 січня середня пенсія – 6 544. Але ви ж розумієте, що ці 6 000 ж беруться з найменшої і до найбільшої пенсії у 25 000, тобто десь по середині виходить 6 000. Насправді ж найбільше людей отримують десь до 3 000, не більше», – підкреслює Катерина Котенкова.

