Позафракційний депутат КМР Володимир Левін пояснив, що наша солідарна пенсійна система дає тріщини через демографічну кризу, населення не зможе забезпечувати її функціонування, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Особистість з Сергієм Дойком».

«Демографічна криза почалася не сьогодні, не з 2022 року. Вона почалася у нас з 2014 року. У нас було 45 млн чоловік. Ми втратили тоді приблизно 7 млн чоловік, які виїхали з України, але ж ця інформація приховувалась. Я не розумію, чому Держстат приховував цю інформацію про зникнення 7 млн. З 2022 року зникло ще 6,5 млн людей. Ми маємо сьогодні тільки 30 млн населення в Україні, які повинні збудувати систему Пенсіонного фонду, але вони не можуть», – розповідає Володимир Левін.

Тобто, пояснює гість програми, працездатне населення сильно скоротилось, внески ФОПів теж не покривають потреби пенсійної системи, тобто можна сказати, що держава на сьогодні не може виконати свої зобов’язання.

«І тому ухвалили окреме рішення, яке стосується соціальних гарантій від партнерів, які взяли на себе зобов’язання утримання наших пенсіонерів. І ми отримали близько вже 70 млрд. Нам видали гроші ЄС як мікрокредитування, США за рахунок бюджету Світового банку і МВФ, долучилися до утримання наших пенсіонерів Канада, Японія, Британія. Тобто сьогодні можна сказати, що наших пенсіонерів утримує весь світ», – пояснює Володимир Левін.

За його словами, наша солідарна пенсійна система розрахована на 10 років, а фактично – на 4 роки. Тобто, констатує він, люди, яким сьогодні 55 років, 45 років не будуть отримувати пенсію за цією системою.

