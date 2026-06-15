Введено планові та тривалі графіки відключення світла у Київській області на 16 червня.

Українцям показали графіки відключення світла у Київській області на 16 червня, що триватимуть через профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Введено планові графіки відключення світла у Київській області на 16 червня. Фахівці закликають жителів регіону поставитися з розумінням до тимчасових обмежень, адже проведення планових ремонтних і профілактичних робіт є необхідною умовою безпечного та безперебійного функціонування електромереж області.

З 00:00 – 23:45 години у селі Гатне будуть вимикати електрику. Обмеження триватимуть весь день і торкнуться багатьох адрес:

Берегова — 1

Грушевського — 12; 14; 16; 18; 20; 22

Покровська — 2А

З 09:00–17:00 години не буде електрики в селі Гатне. Світло зникне тільки в частині населеного пункту. Зокрема, обмеження стосуються окремих адрес:

Абрикосова — 8

Дорошенка — 7

З 09:00 – 20:00 години лишаться без електрики жителі міста Переяслав, проте світло вимикатимуть лише на вулицях:

Богуна Івана — 1; 10; 11/В; 12; 15; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 9А

Героїв Дніпра — “гайок”; 100; 101; 102; 103; 103А; 104; 105; 105/А; 106; 107; 108; 109; 110; 112; 113; 113А; 113в; 114; 115; 116; 117В; 118; 119; 120; 120/30; 120/г; 120А; 121; 130; 131; 200; 39/1; 41; 43; 43А; 45А; 46а; 47; 48; 48А; 49; 49А; 50; 50зупинка; 51; 52А; 53; 55; 55Б; 56; 57А; 58; 58а; 59; 59А; 59Б; 59В; 60; 60А; 61; 61 маг.зуп; 61А; 62; 63; 63А; 64; 65; 65А; 66; 67; 67А; 68; 69; 69А; 70а; 71А; 71Б; 71В; 72; 73; 73А; 74; 74а; 75; 76; 77; 77А; 78А; 78Б; 80; 81; 82; 82А; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 94а; 96; 97; 97А; 97В; 98; 99; гайок; гайок 10; діл.5; Карань; ст Гайок

Губаря Олександра — 1; 10; 10А; 12; 12А; 12Б; 13; 14А; 15; 16; 18; 18 В; 19; 2; 20; 22; 22А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Дібровна — 7; 9/а

Зарічна — 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 1А; 2; 21; 23; 25; 3; 5; 6; 9

Каранська — 19; 23; 25

Коваленка Івана — 2; 4; 6; 8

Лесика — 1; 13; 15; 19; 19 А; 2/б; 24; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 4; 5; 6; 8; 9

Набережна — 11А; 19; 27

Низинна — 13; 15; 3; 7; 9

Новоселицька — 1; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 2; 20; 21; 23; 25; 27; 29; 2А; 3; 32; 33; 35; 37; 4; 45; 47; 48; 49; 5; 50; 55; 57; 61б; 7; 8; 9

Об’їзна — 17

Правика Володимира — 1; 10; 11А; 12; 12А; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 21; 3; 4; 5А; 6; 7; 7А; 8; 8а; 9

Прибережна — 1; 11; 12/1; 13; 17; 19; 1а; 21; 21А; 27; 27А; 2а; 3; 3Г; 3Д; 5; 7; 9

Святкова — 2А

Степова — 10; 14; 2; 6

Сулими Івана Гетьмана — 12; 13; 16; 17; 18; 19/1; 22

Трахтемирівська — 1; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 17; 17А; 18; 19; 1А; 2; 20; 22; 23; 24; 25А; 26; 26А; 28; 29; 3; 30; 30-А; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 3А; 4; 40; 40а; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 49; 5; 51/2; 55; 57; 59; 6; 61; 63; 7; 8; 9; 9А

Хутірська — 12; 14; 15; 16; 18; 19; 2; 20; 22; 22-А; 23; 3; 32; 4; 5; 7

Чорногора Віталія — 1; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 1А; 1-Б; 2; 20; 21; 21А; 21-А; 22; 23; 25; 25А; 27; 27А; 29; 2А; 2Д; 3; 31; 31-А; 33; 35; 37; 39; 4; 41; 45А; 47; 49; 5; 51; 5А; 6; 6А; 6Б; 7; 7А; 8А; 9

Чубуки — 1

Яблунева — 4; 8а

пров. Олександра Губаря — 11; 22.

Джерело: Переяславської міської територіальної громади

Джерело: Гатненська громада

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