Дефіцит фруктів в Київській області розглядають як частину ширшої тенденції скорочення пропозиції сезонної продукції.

Дефіцит фруктів в Київській області може посилитися через значні втрати врожаю абрикосів та персиків після весняних заморозків в Україні, повідомляє Politeka.

За попередніми оцінками фахівців асоціації «Ягідництво України», цьогорічні втрати абрикосів становитимуть від 40% до 60% порівняно із середньорічними показниками. Для персиків прогнозують скорочення врожайності на 30–50%.

Аналітик Денис Миронов пояснює, що основною причиною стали лютнево-квітневі холоди. Найбільше постраждали центральні та південні регіони, де фруктові сади зацвітають найраніше.

За словами експерта, імпорт частково компенсує нестачу продукції, однак повністю перекрити потреби внутрішнього ринку не вдасться. Через це вартість абрикосів та персиків може зрости від 20% до 80% залежно від рівня дефіциту.

Серед головних постачальників продукції для України називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову. Водночас обмежена пропозиція на міжнародному ринку також впливає на майбутнє подорожчання.

Фахівець наголошує, що найбільш уразливими залишаються ранньоквітучі культури. Абрикоси особливо чутливі до зниження температури навіть до мінус 1–3 градусів у період цвітіння. Крім цього, тривале похолодання заважає роботі бджіл, що ускладнює процес запилення.

Експерти зазначають, що короткочасні заморозки ще залишають шанси зберегти частину майбутнього врожаю. У таких випадках фермери застосовують задимлення садів, дрібнодисперсне зрошення та змішування повітря.

На цьому тлі дефіцит фруктів в Київській області розглядають як частину ширшої тенденції скорочення пропозиції сезонної продукції на українському ринку.

Джерело: tsn

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.