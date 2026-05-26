Подорожчання овочів у Київській області фіксують аналітики роздрібного ринку, повідомляє Politeka.

Як інформує Мінфін, йдеться про такі овочі як: капуста, часник і морква демонструють різну цінову динаміку станом на травень 2026 року.

Середній рівень білокачанної капусти сягнув 21,93 грн за кілограм. У торгових мережах вартість коливається від 14,89 до 31 грн. Порівняно з квітнем, коли середній показник становив 10,57 грн, зафіксовано суттєве збільшення на 11,83 грн. Найнижчі значення спостерігалися в окремих онлайн-пропозиціях, тоді як великі магазини утримують вищий діапазон.

Окремо ринок відзначає стабільніше зростання по часнику. Середня ціна наразі становить 155,17 грн за кілограм. У різних мережах показники варіюються від 144 до 172,50 грн. За місяць додалося 3,73 грн, що вказує на помірний, але сталий рух угору без різких стрибків.

Найбільш помітна зміна зафіксована по моркві. Середня вартість піднялася до 35,30 грн за кілограм. У порівнянні з попереднім місяцем, коли показник був значно нижчим, приріст становив 22,73 грн. У торгових точках ціни коливаються від 25,90 до 45 грн залежно від постачання та мережі.

Дані свідчать, що подорожчання овочів у Київській області найбільш відчутне у сегменті коренеплодів, тоді як інші позиції зростають поступовіше.

Експерти пов’язують коливання з сезонними факторами, логістичними витратами та зміною обсягів постачання. Додатковий вплив має нерівномірна пропозиція між торговими мережами та онлайн-платформами.

У підсумку ринок зберігає висхідний тренд, однак темпи зростання різняться залежно від конкретного виду продукції.

Джерело: Мінфін

